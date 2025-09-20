Ричмонд
Сергею Бодрову-мл. открыли памятник в Ленинградской области

В Приозерске появился памятник актеру и режиссеру Бодрову-мл.

Памятник актеру Сергею Бодрову-мл. открыли в Приозерске (Ленинградская область) в годовщину трагедии со съемочной группой фильма «Связной». Об этом сообщил Telegram-канал «Приозерск-Инфо».

Памятник представляет собой фигуру Бодрова-мл. в полный рост с кинокамерой на плече. Монумент расположился у входа в культурно-концертный комплекс на улице Калинина.

В 1997 году в Приозерске проходили съемки фильма Алексея Балабанова «Брат», где Бодров сыграл главную роль — Данилу Багрова. Багров по сценарию родом из этих мест.

В 2002 году Бодров-мл. снимал свой второй по счету фильм «Связной». 20 сентября во время съемок в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Сергей Бодров и его съемочная группа после схода ледника пропали без вести.