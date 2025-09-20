Сергею Бодрову-мл. открыли памятник в Ленинградской области

В 2002 году Бодров-мл. снимал свой второй по счету фильм «Связной». 20 сентября во время съемок в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Сергей Бодров и его съемочная группа после схода ледника пропали без вести.