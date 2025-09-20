Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Разведенным Джей Ло и Бену Аффлеку придется решать вопрос с ипотечным особняком

Актеры Аффлек и Лопес снизили цену на свой семейный особняк
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Разведенной актерской паре Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес придется решать вопрос со своим ипотечным особняком в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание TMZ.

Пара снизила цену за семейное жилье и теперь продает его за $52 млн — на $16 млн дешевле, чем в июле 2024 года, когда дом впервые выставили на продажу. В июле 2025 года он был снят с продажи.

Экс-супруги для покупки этого дома брали ипотеку на сумму $20 млн, всего на него потратили $60 млн. В резиденции 12 спален, 24 ванные комнаты, сейчас Дженнифер Лопес все еще живет в ней.

Аффлек переехал из семейного дома в июле 2024 года и приобрел особняк за $20,5 млн в другом месте, а затем — квартиру в элитном жилом комплексе, который пока находится на стадии строительства. Джей Ло также обзавелась собственным домом, где сейчас делает ремонт.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.