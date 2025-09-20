Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80% опрошенных сочли, что сериалы как «Слово пацана» должны выпускать дальше

Согласно результату исследования Центра развития «Новая эра», 69% молодежи не заметили какого-либо влияния сериала на поведение в своем окружении
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Молодежь считает, что сериалы вроде «Слово пацана. Кровь на асфальте» должны выпускаться и дальше, что говорит об отсутствии массовой романтизации образа бандита среди молодого поколения после просмотра подобных картин. Об этом свидетельствует данные из экспертного доклада «Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы», подготовленном Центром развития гуманитарных технологий «Новая эра» (есть в распоряжении ТАСС).

Исследование было проведено на федеральном уровне — в нем приняли участие 1,7 тыс. респондентов в возрасте 18−35 лет. Также в рамках исследования проводились глубинные интервью с представителями уличных группировок.

Никита Кологривый: «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Никита Кологривый: «Слово пацана. Кровь на асфальте»Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«В 2024 году в России вышел сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”, ставший одним из самых популярных в молодежной среде. После в медиа вновь возник вопрос относительно влияния подобных криминальных картин на поведение и ценности молодежи, способны ли они романтизировать образ бандита и мотивировать молодое поколение следовать их поведению», — говорится в докладе.

Согласно результату исследования Центра развития «Новая эра» 25% молодежи отметили, что в их окружении были люди, которые в шутку стремились повторять модели поведения персонажей сериала, а 2% молодежи — что некоторые их знакомые после просмотра стремились повторять модели поведения персонажей всерьез. При этом 69% не заметили какого-либо влияния сериала на поведение в своем окружении.

Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Данный результат говорит об отсутствии массовой романтизации образа бандита среди молодого поколения после просмотра подобных картин. При этом 85% молодежи считают, что сериалы, подобные “Слово пацана. Кровь на асфальте”, должны выпускаться и дальше (44% — если они отражают действительность, которая либо происходила, либо происходит; 41% — так как недопустимо ограничивать искусство)», — отмечается в исследовании.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского Валерия Демарева отметила, что с позиции киберпсихологии фильмы, аудиокниги и детские онлайн-игры выступают мощными инструментами социализации, влияя на формирование мировоззрения, ценностей и поведенческих стратегий.

«Они создают виртуальную среду, в которой человек учится взаимодействовать с миром, моделирует социальные роли и развивает когнитивные и эмоциональные навыки», — сказала эксперт.