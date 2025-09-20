Более 80% опрошенных сочли, что сериалы как «Слово пацана» должны выпускать дальше

Согласно результату исследования Центра развития «Новая эра» 25% молодежи отметили, что в их окружении были люди, которые в шутку стремились повторять модели поведения персонажей сериала, а 2% молодежи — что некоторые их знакомые после просмотра стремились повторять модели поведения персонажей всерьез. При этом 69% не заметили какого-либо влияния сериала на поведение в своем окружении.