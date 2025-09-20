Ричмонд
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Половцев бросил пить, пообещав жене три года трезвости
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Его цитирует aif.ru.

По словам Половцева, алкоголизм едва не стоил ему жизни:

«Тремор, тахикардия начались. Чуть “сандали не задвинул”, — вспоминает 67-летний артист.

Проблемой алкоголь стал, когда артисты «Улиц разбитых фонарей» стали популярны — они объездили 70 городов с творческими встречами, неизбежно заканчивавшимися застольем. Половцев бросил пить, пообещав жене «взять отпуск» от спиртного и выдержать хотя бы три года. Срок вышел, но Половцев продолжает держать слово.

Помогают артисту сохранять трезвость и двое маленьких детей.

«Играть с ними мне стало намного интереснее, чем выпивать с кем-то. Нет, я могу посидеть в компании, пообщаться, попеть песни, поговорить о творчестве. Но без…» — заверил он.

Александр Половцев сыграл полковника Олега Соловца в выходившем с 1998 по 2019 год сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2024 году он рассказал об отношениях с бывшими коллегами по сериалу.