Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Проблемой алкоголь стал, когда артисты «Улиц разбитых фонарей» стали популярны — они объездили 70 городов с творческими встречами, неизбежно заканчивавшимися застольем. Половцев бросил пить, пообещав жене «взять отпуск» от спиртного и выдержать хотя бы три года. Срок вышел, но Половцев продолжает держать слово.