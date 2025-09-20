40-летняя Юлия Пересильд снялась в образе «уставшей» Круэллы Де Виль

Актриса Юлия Пересильд снялась в образе Круэллы Де Виль — героини Disney, которая впервые появилась в мультфильме «101 долматинец». Видео она поделилась в личном блоге.
40-летняя Пересильд позировала в черном бельевом платье, перчатках и боа с перьями. Образ дополнили черные мюли с перьями и жемчужный чокер. Звезда примерила черно-белый парик и сделала макияж с бордовой помадой. На видео актриса делала уборку: протирала пыль, готовила и стирала белье.
Ранее Юлия Пересильд поблагодарила учителей за знания, которые пригодились ей на МКС.