40-летняя Юлия Пересильд снялась в образе «уставшей» Круэллы Де Виль

Актриса Юлия Пересильд в черном платье и парике снялась в образе Круэллы Де Виль

Актриса Юлия Пересильд снялась в образе Круэллы Де Виль — героини Disney, которая впервые появилась в мультфильме «101 долматинец». Видео она поделилась в личном блоге.

Юлия Пересильд, фото: соцсети

40-летняя Пересильд позировала в черном бельевом платье, перчатках и боа с перьями. Образ дополнили черные мюли с перьями и жемчужный чокер. Звезда примерила черно-белый парик и сделала макияж с бордовой помадой. На видео актриса делала уборку: протирала пыль, готовила и стирала белье.

Ранее Юлия Пересильд поблагодарила учителей за знания, которые пригодились ей на МКС.