Фильм «Группа крови» получил Гран-при детского кинофестиваля в Ростове-на-Дону

«Благодарим жюри за наивысшую оценку нашего проекта, — сказал директор по коммуникациям “Триикс медиа” Светослав Жаданов на церемонии закрытия “Детского КиноМая”. — Отдельное спасибо президенту благотворительного фонда “Детский КиноМай” Лидии Петровне Евтушенковой за организацию и проведение кинофестивалей как в Ростове-на-Дону, так и в других городах страны. Фильмы для детской аудитории, которые показывают на этих мероприятиях, воспитывают в юных зрителях то самое разумное, доброе и вечное».