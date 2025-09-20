Фильм «Группа крови» получил Гран-при детского кинофестиваля в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фильм «Группа крови» режиссера Максима Бриуса стал лучшей полнометражной художественной картиной на благотворительном кинофестивале «Детский КиноМай», получив Гран-при. Об том ТАСС сообщили в кинокомпании «Триикс медиа», занимавшейся производством фильма.
Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону с 16 по 20 сентября. В конкурсную программу кинофестиваля вошли восемь российских картин. В их числе, помимо «Группы крови», оказались «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова, «У самого белого моря» Александра Зачиняева, «Слезы дракона» Татьяны Мирошник, «Тайна черной руки» Всеволода Аравина, «Мой дикий друг» Анны Курбатовой и ряд других.
«Благодарим жюри за наивысшую оценку нашего проекта, — сказал директор по коммуникациям “Триикс медиа” Светослав Жаданов на церемонии закрытия “Детского КиноМая”. — Отдельное спасибо президенту благотворительного фонда “Детский КиноМай” Лидии Петровне Евтушенковой за организацию и проведение кинофестивалей как в Ростове-на-Дону, так и в других городах страны. Фильмы для детской аудитории, которые показывают на этих мероприятиях, воспитывают в юных зрителях то самое разумное, доброе и вечное».
Евтушенкова отметила, что фестиваль в Ростове-на-Дону провидится уже в 11 раз. «Здесь всегда своя особая атмосфера и встречают нас с большим теплом, за что и хочу поблагодарить всех зрителей и тех, кто помогал в организации мероприятия», — сказала она.
С учетом внеконкурсной программы всего в дни фестиваля зрителям показали 19 фильмов. Кроме того, в рамках мероприятия прошли творческие встречи и мастер-классы со звездами-волонтерами. В их качестве выступили поэт, композитор и певец Игорь Дзреев, актеры театра и кино Нодар Джанелидзе, Кристина Бочкарева, Никита Манец, Валерий Иваков, продюсер и сценарист Анна Пендраковская и другие деятели искусства.
О фильме «Группа крови»
Фильм снят при поддержке Фонда кино, Российского военно-исторического общества, «Газпром-медиа холдинга» и Движения первых в рамках проекта «Без срока давности». Его действие разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной нацистами территории Гатчинского района Ленинградской области.
Главные герои — советские дети-сироты, которых привозят в так называемый «детский приют» в Вырице, который является концлагерем. Его узников используют как доноров крови для раненых немцев.
Условия здесь практически невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Однако, несмотря на все трудности и угрозу смерти, сплотившись, юные герои находят в себе смелость сопротивляться и решают сбежать.