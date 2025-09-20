Ричмонд
Киноплатформа «Москино» за два года привлекла свыше 1,2 млн пользователей

Одной из важнейших возможностей платформы является подача заявок на финансовую поддержку кинопроектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киноплатформе «Москино» исполнилось два года, за которые проекту удалось привлечь более 1,2 млн пользователей — зрителей и кинематографистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уникальный проект, с одной стороны значительно упрощает процесс согласования съемок через кинокомиссию, а с другой — дает возможность ближе познакомиться с киноиндустрией», — отметил он.

Функционал проекта значительно расширился с момента его создания. Так, был запущен сервис предварительного просмотра съемочных локаций кинопарка «Москино» и появился каталог компаний, который позволяет сократить время на поиск контрагентов.

Одной из важнейших возможностей платформы «Москино» является подача заявок на финансовую поддержку кинопроектов, добавил Собянин. Таким образом компании могут компенсировать часть затрат на съемки международных кинопроектов в столице. Первые две заявки были поданы по итогам Московской международной недели кино.