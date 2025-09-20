Киноплатформа «Москино» за два года привлекла свыше 1,2 млн пользователей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киноплатформе «Москино» исполнилось два года, за которые проекту удалось привлечь более 1,2 млн пользователей — зрителей и кинематографистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.