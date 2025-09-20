Ричмонд
Эмили Ратаковски снялась в жакете без бюстгальтера

Модель показал откровенное фото в личном блоге

Модель Эмили Ратаковски в жакете без бюстгальтера снялась в бриллиантах. Снимками она поделилась в соцсети.

Эмили Ратаковски, фото: соцсети
Эмили Ратаковски, фото: соцсети

Эмили Ратаковски позировала в черном жакете без бюстгальтера и прямых брюках. Образ дополнили серьги и браслет с бриллиантами от Chopard. Волосы модели выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Несколько недель назад стало известно, что Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом спустя почти три года после расставания. 22 июля Верховный суд Манхэттена вынес решение, согласно которому звезды официально разведены. В тот же день было подано постановление о назначении алиментов для их общего сына Сильвестра. Однако поскольку судебные документы о разводах в Нью-Йорке являются конфиденциальными, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.