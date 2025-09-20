42-летняя звезда «Универа» в топе с глубоким декольте потренировалась в зале

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова потренировалась в зале. Видео с тренировки она показала в личном блоге.
42-летняя актриса позировала в топе с глубоким декольте и легинсах. Волосы она собрала в высокий пучок и отказалась от макияжа. Перед камерой Рудова сделала несколько кардиоупражнений.
В июле Наталья Рудова выложила в личный блог фото, где была запечатлена в черном кружевном прозрачном мини-платье с открытой спиной. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.
До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок.
Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.