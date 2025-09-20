Ричмонд
Куценко рассказал, как Михаил Ефремов помог ему в подготовке к роли заключенного

Гоша Куценко вдохновлялся Ефремовым для роли бывшего заключенного
Гоша Куценко
Гоша КуценкоИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Гоша Куценко на премьере сериала «Встать на ноги» рассказал, чем вдохновлялся для воплощения на экране образа бывшего заключенного. Его цитирует Woman.ru.

По словам Куценко, он не пил, не ел, отказывал себе во всем, смотрел советские фильмы, много общался с людьми и жил затворнической жизнью.

Кроме того, Куценко съездил к тюрьму к своему другу — актеру Михаилу Ефремову, который отбывал срок за ДТП и освободился по УДО. Он признается, что у заключенного артиста позаимствовал для роли особенности взгляда.

«[Режиссер Павел Тимофеев] говорит: ''Что ты увидел в Мише? '' Я говорю: ''Я увидел очень ясные глаза''. Говорит, глаза я украл у Миши», — делится 58-летний актер.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов

Ефремова Куценко называет гениальным человеком и выражает уверенность, что после возвращения на сцену тот будет «играть как бог».

«Эта трагедия, которая случилась, он все это искупил», — заключил артист.