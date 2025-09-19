Папарацци застали Нину Добрев за флиртом с популярным актером

Всего через неделю после расставания с олимпийским сноубордистом Шоном Уайтом звезда «Дневников вампира» Нина Добрев оказалась в центре новых романтических слухов. Папарацци заметили актрису в компании Зака Эфрона на роскошной яхте у побережья Италии в компании друзей. Вместе с ними отдыхали актер Чейс Кроуфорд с моделью Келси Мерритт, а также Майлз Теллер с супругой Кели Сперри, недавно отметившие шестую годовщину свадьбы.