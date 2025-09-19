Ричмонд
Папарацци застали Нину Добрев за флиртом с популярным актером

Актриса недавно разорвала помолвку со своим женихом
Зак Эфрон и Нина Добрев
Зак Эфрон и Нина ДобревИсточник: Legion-Media.ru

Всего через неделю после расставания с олимпийским сноубордистом Шоном Уайтом звезда «Дневников вампира» Нина Добрев оказалась в центре новых романтических слухов. Папарацци заметили актрису в компании Зака Эфрона на роскошной яхте у побережья Италии в компании друзей. Вместе с ними отдыхали актер Чейс Кроуфорд с моделью Келси Мерритт, а также Майлз Теллер с супругой Кели Сперри, недавно отметившие шестую годовщину свадьбы.

Фанаты тут же заметили особую химию между Добрев и Эфроном — как пишет Daily Mail, они явно флиртовали друг с другом.

«Зак всегда рядом с ней в трудные времена», — написал один из поклонников. Другие отметили, что друзья явно поддерживают актрису после недавнего расставания.

«Шон Уайт должен был сильно напортачить, если ребята встали на ее сторону», — добавил пользователь.

Стоит отметить, что Добрев и Эфрон знакомы давно. Еще в 2010-м их видели вместе на баскетбольной игре, а позже — на совместных тренировках для онлайн-канала актера, где их флирт вызвал волну слухов.

Напомним, что на прошлой неделе Нина Добрев и Шон Уайт официально объявили о разрыве помолвки. По словам инсайдеров, решение было «взаимным и принято с любовью и уважением», несмотря на то, что пара обсуждала планы о семье и детях.