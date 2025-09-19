СМИ: Брэд Питт не хочет откладывать свадьбу с Инес де Рамон после смерти матери

Смерть матери заставила Брэда Питта по-новому взглянуть на свои отношения с Инес де Рамон, которая не только была рядом с ним в этот непростой момент, но и оказала огромную поддержку всей его семье. Девушка стала «скалой» Питта после потери близкого человека, тем самым закрепив за собой статус будущей жены. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на источник из окружения актера.
Сейчас Брэд полагается на Инес больше, чем когда-либо. То же самое делает и его семья. Узнав о смерти Джейн Этты Питт в начале августа этого года, де Рамон тут же позвонила родным Питта и все время оставалась с ними на связи.
«Она рядом с ним на семейных мероприятиях и на премьерах, а теперь она помогает ему пережить самую тяжелую потерю в его жизни», — пояснил инсайдер.
По мнению близких Питта, именно таким образом Инес натолкнула Брэда на важную мысль — он больше не хочет откладывать свадьбу. Он видит свое будущее с ней и не желает терять времени.
Тем более, мать актера с теплотой относилась к его возлюбленной, что, разумеется, также сыграло роль.
«Семья приняла ее, как никого раньше. Джейн очень любила ее, и это было невероятно важно для Брэда. Теперь, когда его матери больше нет, он благодарен за то, что Инес была частью их жизни», — добавил собеседник Radar.