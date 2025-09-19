СМИ: Брэд Питт не хочет откладывать свадьбу с Инес де Рамон после смерти матери

Смерть матери заставила Брэда Питта по-новому взглянуть на свои отношения с Инес де Рамон, которая не только была рядом с ним в этот непростой момент, но и оказала огромную поддержку всей его семье. Девушка стала «скалой» Питта после потери близкого человека, тем самым закрепив за собой статус будущей жены. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на источник из окружения актера.