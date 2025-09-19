Ричмонд
Джиджи Хадид опубликовала фото с дочерью в день ее пятилетия

Супермодель Джиджи Хадид показала фото с дочерью в день ее пятилетия
Джиджи Хадид опубликовала фото с дочерью в день ее пятилетия
Джиджи Хадид опубликовала фото с дочерью в день ее пятилетияИсточник: www_gazeta_ru

Супермодель Джиджи Хадид опубликовала в соцсети фото с дочерью Кхай в день ее рождения. Она также показала подписчикам кадры, снятые во время беременности.

«Моей девочке сегодня пять лет. С днем рождения, моя величайшая любовь и подарок. Так счастлива быть твоей мамой», — написала звезда.

Знаменитость по-прежнему скрывает лицо девочки. Хадид отмечала, что хочет оградить ребенка от ненужной публичности.

Звезда родила дочь от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Супермодель назвала первенца в честь своей бабушки по отцовской линии Хайрии. Хадид рассталась с отцом ребенка в 2021 году. Мать знаменитости тогда публично обвинила певца в домашнем насилии, и суд запретил ему приближаться к Иоланде Хадид и экс-возлюбленной.

Сейчас супермодель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В апреле 2025 года знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.