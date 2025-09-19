Джиджи Хадид опубликовала фото с дочерью в день ее пятилетия

Сейчас супермодель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В апреле 2025 года знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.