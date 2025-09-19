Ричмонд
Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

Актриса показала новое селфи и напугала поклонников

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава опубликовала новые селфи и встревожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава / фото: соцсети
Екатерина Варнава / фото: соцсети

40-летняя знаменитость запечатлела себя на новых фото в желтом наряде без бретелей, верх которого оформлен сияющими камнями и перьями. При этом звезда юмористического шоу Comedy Woman позировала с макияжем, сделанном в нюдовых тонах, и небрежной прической.

«Три счастливых дня», — подписала она пост.

Поклонники обратили внимание на выступающие ключицы, очерченные скулы и чрезмерно худые, по их мнению, руки. «Она больна. Неужели никого нет рядом из друзей, чтобы кто-то начал бить тревогу?», «В погоне за красотой можно потерять себя», «Это просто ужас. Хватит худеть!», «Вас как будто с креста сняли», «Тебе надо бы хорошенько поесть», — высказывались они.