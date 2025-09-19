Ричмонд
Хью Джекмана с новой возлюбленной заметили в аэропорту Нью-Йорка

Влюбленные отправились в путешествие
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Хью Джекман вместе со своей возлюбленной отправился в новое путешествие. Пару заметили в аэропорту Ла Гуардиа в Нью-Йорке.

56-летний актер вез два больших чемодана. Он был одет в темные джинсы, темно-голубую рубашку и ветровку. Также звезда «Дэдпула и Росомахи» надел бейсболку и медицинскую маску.

Его возлюбленная Саттон Фостер выбрала темно-зеленые брюки, серую футболку и кардиган лимонного цвета. Она также надела белую сумку через плечо и рюкзак. Возлюленная актера собрала волосы в хвост и не стала наносить макияж.

Хью Джекман и Саттон Фостер начали встречаться в начале 2025 года. Их заметили во время прогулки и ужина в Санта-Монике.

Актеры знакомы еще с начала 2000-х годов. Тогда они вместе выступали на Бродвее.

Ранее Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс. Они прожили в браке 27 лет. О своем расставании звезды объявили в 2023 году.

«Нам посчастливилось прожить почти 30 лет вместе как мужу и жене в прекрасном, любящем браке. Теперь наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы развиваться как личности. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы вступаем в эту новую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей частной жизни, пока наша семья переживает этот переходный период во всех сферах нашей жизни», — говорили актеры изданию People.

Саттон Фостер десять лет была в браке с Тедом Гриффином. В октябре 2024 года она развелась с ним.