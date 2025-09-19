Риз Уизерспун впервые за долгое время засняли с ее возлюбленным Оливером Хаарманном. Пара сходила на свидание в Лондоне.
Папарацци заметили влюбленных на выходе из театра «Барбикан-центр». 49-летняя актриса надела черные кожаные брюки, пиджак, а также лакированные туфли-лодочки на каблуках. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Свой образ звезда фильма «Блондинка в законе» дополнила черной сумкой.
Ее возлюбленный был одет в серые джинсы, светло-голубую рубашку и бирюзовый пиджак. Пара шла по улице, держась за руки.
Об отношениях Уизерспун и Хаарманна стало известно в 2024 году. В первое время они говорили, что их связывает только дружба. Один из инсайдеров сообщал, что актриса пока не спешит вступать в новые отношения.
«Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было в центре внимания. Она занята работой и сыном. Это ее главные приоритеты», — говорил источник, близкий к звезде.
Ранее Риз Уизерспун была дважды замужем. Ее первым супругом стал актер Райан Филипп, за которого актриса вышла замуж в в 1999 году. Звезды расстались спустя девять лет, 2008 году. В этом браке у них родились дочь Ава и сына Дикон.
В 2011-м Уизерспун стала женой агента Джима Тота. Через год у пары родился сын Теннесси. В марте 2023 года актриса сообщила о расставании с мужем. Эта новость появилась накануне их 12-й годовщины свадьбы.
Ранее Риз Уизерспун трогательно поздравила наследницу с 26-летием.