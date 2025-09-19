Ричмонд
Раскрыты подробности состояния 86-летней Федосеевой-Шукшиной

Дочь Федосеевой-Шукшиной: Из-за деменции актриса забывает недавние события
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии российской актрисы на фоне борьбы с деменцией. Ее слова приводит Super.ru.

Отмечается, что актриса проживает в Новой Москве и находится под опекой дочери.

«Симптоматика мамы такова: то, что было пять минут назад, в 2018—2019-м, она с трудом вспоминает… А все, что связано с ленинградским детством, — все помнит», — поделилась Ольга.

Ранее сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в московской квартире на улице Бочкова.