В сети похвалили Гвинет Пэлтроу за публикацию снимков с морщинами и без фотошопа

Поклонники восхитились естественной внешностью Пэлтроу и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом. «Это фото такое настоящее», «Фото идеальное. Гвинет — одна из настоящих женщин, которые стареют красиво», «Так естественно и красиво», «Спасибо, что показываешь себя настоящей», «Люблю тебя за то, что не используешь фильтры», — писали юзеры.