Стася Милославская отправилась в отпуск со своим возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Пара путешествуют по Европе. Недавно они были в Париже, а затем отправились в Португалию, где посетили дикий пляж Урса.
30-летняя актриса позировала в черном слитном купальнике у скал и возле моря. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды фильма «Плагиатор».
Милославская сняла и своего возлюбленного. Футболист в синих шортах гулял по пляжу. Спортсмен радостно улыбался, глядя в камеру.
«Одно из самых красивых мест, в котором я когда-либо была. И по совместительству край континента», — написала актриса.
Напомним, в мае 2025 года Егор Ушаков сделал Стасе Милославской предложение. Он преподнес ей кольцо на концерте Валерия Меладзе в Турции. Актриса ответила согласием.
До этого она была в отношениях с Александром Петровым. В 2023 году звезды расстались. О разрыве Петров сообщил Милославской незадолго до того, как в личном блоге показал фото с Викторией Антоновой из загса. В апреле 2025 года актер и его жена впервые стали родителями — у них родился сын Федор.