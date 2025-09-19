МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени» и картина по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!», сообщили в пресс-службе Фонда.