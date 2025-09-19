МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени» и картина по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!», сообщили в пресс-службе Фонда.
«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — говорится в сообщении.
Так, среди фильмов оказались экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени», картина по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!», историческая драма «Батька Минай. Партизанская легенда» от студии «Военфильм», драма Анны Меликян «Дива», новая экранизация романа братьев Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”» и другие.