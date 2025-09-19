Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов

Фонд кино поддержит съемки экранизации романа Прилепина и фильм о Шостаковиче
Олег Савцов на съемках фильма «Шум времени»
Олег Савцов на съемках фильма «Шум времени»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, среди которых экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени» и картина по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!», сообщили в пресс-службе Фонда.

«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — говорится в сообщении.

Так, среди фильмов оказались экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени», картина по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!», историческая драма «Батька Минай. Партизанская легенда» от студии «Военфильм», драма Анны Меликян «Дива», новая экранизация романа братьев Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”» и другие.