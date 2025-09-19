Ричмонд
Артем Ткаченко признался, что за детьми следит его жена: «Я должен высыпаться»

Актер рассказал, почему спит с женой в разных комнатах
Екатерина Стеблина и Артем Ткаченко (фото: пресс-служба)
Екатерина Стеблина и Артем Ткаченко (фото: пресс-служба)

Звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко на фестивале «Новый сезон» презентовал продолжение сериала, а заодно рассказал Super, как изменилась его жизнь после рождения четвертого ребенка менее месяца назад. Мальчика назвали Леоном. Актер признался, что обязанности по уходу за малышом взяла на себя его супруга, с которой они спят в разных комнатах.

«Я должен высыпаться перед работой. У нас двое совсем маленьких детей, и они просыпаются примерно каждый час. А, к сожалению, я не могу так, чтобы и ночью не спать, и потом днем работать, поэтому все обязанности на себя берет жена», — поделился Ткаченко.

У знаменитости с женой Екатериной Стеблиной трое общих детей. Также у актера есть сын от прошлого брака с Евгенией Храповицкой.

Ранее Артем Ткаченко признался, что не хочет, чтобы его дети были актерами.