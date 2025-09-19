Звезда «Слова пацана» решил получить образование в Дубае

17-летний артист пояснил, что учебный год в Дубае начнется в конце сентября. Кемстач отказался называть конкретное место учебы, однако сообщил, что будет получать образование в сфере бизнеса, менеджмента и маркетинга. Актер добавил, что вместе с ним в учебное заведение поступил его близкий друг.