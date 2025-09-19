Сестры Арнтгольц пришли на футбольный матч с сыновьями

Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц появились на публике с детьми. Знаменитые сестры приехали с сыновьями на футбольный матч и поделились кадрами со стадиона в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистки с детства болеют за клуб «Балтика», как их отец. Калининградцам удалось одержать победу в матче против ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве.
Звезды родились в Калининграде в творческой семье, их отец и мать служили в областном драматическом театре. Татьяна старше Ольги на 20 минут. Актрисы признавались, что в детстве и подростковом возрасте у них случались конфликты, но они не могли долго находиться в ссоре и не общаться.
Татьяна Арнтгольц воспитывает четырехлетнего Данилу от звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева. Сын супругов увлечен футболом. Мальчик занимается в спортивной школе, и его отец периодически показывает в соцсетях кадры с тренировок.
У актрисы также есть 16-летняя дочь Мария от коллеги Ивана Жидкова, с которым она развелась в 2013 году.
Ольга Арнтгольц растит троих детей: 11-летнюю дочь Анну от актера Вахтанга Беридзе, а также 8-летнего Акима и 4-летнего Льва от режиссера Дмитрия Петруня.
