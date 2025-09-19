Сестры Арнтгольц пришли на футбольный матч с сыновьями

Звезды родились в Калининграде в творческой семье, их отец и мать служили в областном драматическом театре. Татьяна старше Ольги на 20 минут. Актрисы признавались, что в детстве и подростковом возрасте у них случались конфликты, но они не могли долго находиться в ссоре и не общаться.