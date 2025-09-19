Отреставрированная версия легендарного фильма «Чапаев» выйдет в 2026 году

В 2026 году зрители увидят отреставрированную версию фильма «Чапаев». Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление генерального директора «Госфильмофонда» Дениса Аксенова, сделанное им на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
Как стало известно, новую музыку к картине пишет композитор Александр Зацепин, автор мелодий из фильмов «31 июня», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других. Композитору сейчас 99 лет.
Также Аксенов поделился информацией, что у «Чапаева», оказывается, было два финала: в одной из версий он не переплыл реку, а в другой — переплыл. Второй вариант был снят для поддержки духа бойцов.
«Чапаев» — советский биографический военный фильм, снятый режиссерами-однофамильцами Васильевыми в 1934 году на студии на «Ленфильм» по мотивам одноименного романа писателя Дмитрия Фурманова.
Роли в нем сыграли актеры Борис Бабочкин, Леонид Кмит, Варвара Мясникова, Борис Блинов и другие. Героем картины, как следует из названия, был легендарный командир, участник Первой мировой и Гражданской войн Василий Чапаев. Вместе с комдивом воевал и Фурманов, который впоследствии написал роман «Чапаев», взятый за основу сценария фильма.
По сюжету Василий Чапаев, командир 25-й дивизии Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями противника, возглавляемыми полковником Бороздиным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова — молодого, но образованного и умного комиссара.
Премьера картины состоялась 5 ноября 1934 года в ленинградском кинотеатре «Титан», зрители были потрясены этим фильмом и гибелью командира. За первые две недели проката картину посмотрели более 2 млн человек, ажиотаж был такой, что в некоторых городах сеансы шли круглосуточно.
Фильм был отмечен наградами как в СССР, так и за рубежом, а картина закуплена для проката во многих странах. Восстановили ленту 1934 года в 1960-х.