Организаторы рассказали, как создаются призы кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Каждый приз Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» стоит около трех миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского фонда культуры.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером.
«Каждая бабочка — это настоящее произведение ювелирного искусства, — отметили в пресс-службе. — В ее создании участвуют около двух десятков мастеров. Особое внимание уделяется инкрустации — на крылья крепится около 5 тыс. лабораторно выращенных бриллиантов общим весом 60 карат. Стоимость каждой статуэтки составляет около трех миллионов рублей».
Процесс создания одной статуэтки занимает четыре месяца работы.
«Все начинается с разработки трехмерной модели, которая затем воплощается в восковой прототип на 3D-принтере, — пояснили в фонде. — После этого происходит процесс литья из серебра 925-й пробы». Все работы идут в костромской студии ювелирных технологий «Кристалит» (Crystalit Lab).
«Одним из самых сложных технологических этапов стало гальванирование, изделие помещают в специальную ванну с раствором родия — редкого металла платиновой группы, обладающего ярко-белым цветом, — рассказали в пресс-службе. — Под воздействием электрического тока на поверхность изделия оседают несколько тончайших слоев родия толщиной всего в несколько микрон». Общий вес каждой статуэтки составляет 820 граммов.
В фонде добавили, что перед отправкой в Москву каждая «Бриллиантовая бабочка» пройдет тщательный контроль качества, специалисты под микроскопом проверят закрепку камней, качество полировки и отсутствие дефектов.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.
Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».