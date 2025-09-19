Ричмонд
Молодая жена Деревянко рассказала о режиме, который соблюдает вместе с мужем

Зоя Фуць отметила, что вместе с мужем соблюдает особый режим

Павел Деревянко и Зоя Фуць накануне появились на светском мероприятии. 49-летней актер вместе с женой приехал на кинофестиваль «Новый сезон» в Сочи. В его рамках Деревянко презентовал фильм «Семьянин».

Павел Деревянко и Зоя Фуць на фестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
В беседе с журналистами он признался, что в их отношениях с супругой все хорошо.

«Видите, мы вместе, несмотря ни на что. Все поменялось в лучшую сторону! Спокойнее стало, тише, приятнее, нежнее. Все хорошо у нас!» — отметил артист в беседе с Woman.ru.

Фуць призналась, что ее супруг строгий. Она рассказала, что они стараются соблюдать режим.

«Домой рано загоняет», — заявила жена звезды «Беспринципных».

Павел Деревянко и Зоя Фуць на фестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Напомним, брак с Зоей Фуць для Павла Деревянко стал первым. Они поженились 8 августа 2025 года. Ранее он был десять лет в отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочерей — Варвару и Александру. Однако официально мужем и женой они не стали.

Несколько лет назад Деревянко стал встречаться с Зоей Фуць. В мае 2025-го он сделал предложение 34-летней возлюбленной на стадионе «Динамо». Для Фуць этот брак стал вторым. От первого мужа у нее есть двое сыновей.