Напомним, брак с Зоей Фуць для Павла Деревянко стал первым. Они поженились 8 августа 2025 года. Ранее он был десять лет в отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочерей — Варвару и Александру. Однако официально мужем и женой они не стали.