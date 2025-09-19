Финал дорамы «Хороший парень» получился драматичным и одновременно светлым. История завершилась не хэппи-эндом в привычном смысле, но последние сцены оставили зрителям надежду на новое начало. Пак Сок Чхоль прошел через испытания и понял, что избежать расплаты за прошлое невозможно. Он принял необходимость наказания и тем самым нашел путь к искуплению. Вместе с этим герой остался верен своей любви. Для Ми Ен история завершилась личной победой: несмотря на переживания и трудности, она стала успешной певицей.