Индийский актер Шанкар умер после потери сознания на съемках фильма

46-летний артист был госпитализирован, но скончался в реанимации
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Индийский артист Шанкар умер после потери сознания на съемках нового фильма, передает DT Next.

Сообщается, что ранее у 46-летнего актера была диагностирована желтуха и он успешно лечился. Тем не менее, во время съемок своего нового фильма в Ченнаи Шанкар потерял сознание, из-за чего его госпитализировали. Он находился в отделении реанимации, и его состояние ухудшалось. Вечером 18 сентября артист скончался.

Отмечается, что у Шанкара диагностированы заболевания почек и печени.

Шанкар, также известный как Робо Шанкар, был актером кино и ТВ, телеведущим, артистом дубляжа, танцором и стендап-комиком. Он снимался в кино с 1990-х годов, а также дублировал на тамильский диснеевские мультфильмы. На счету Шанкара работа в таких проектах, как «Кобра», «Легенда», «Тень ночи», «Золушка», «Чакра», «Герой», «Мистер Местный» и «Тигр».