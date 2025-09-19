17-летний звезда «Слова пацана» Леон Кемстач о личной жизни: «Хочу влюбиться»

Звезда «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Леон Кемстач заявил, что мечтает влюбиться. Об этом сообщает Passion.
По словам знаменитости, сейчас его не связывают никакие личные отношения. Актер уверен, что искать чувства ему не придется, а они охватят его спонтанно.
«На данный момент мое сердце свободно. Я очень хочу любви, я очень хочу влюбиться, но это же происходит спонтанно. Когда пытаешься ее найти, она никогда не находится. Сейчас я в работе и сфокусирован на себе. А еще учеба все-таки. Надо будет поднапрячься в университете, чтобы все было стабильно. Поэтому не сказал бы, что готов к серьезным отношениям, но в то же время мое сердце всегда открыто», — высказалась Кемстач.
Ранее Леон Кемстач рассказал, что хочет построить музыкальную карьеру.