Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бородина показала, как ее девятилетняя дочь проводит время на съемках фильма

Теона снимается вместе с матерью в романтической комедии «За любовь»
Ксения Бородина, Алексей Чадов, Теона Омарова и Лея Самойлова на съемках фильма «За любовь»
Ксения Бородина, Алексей Чадов, Теона Омарова и Лея Самойлова на съемках фильма «За любовь»

Ксения Бородина показала свою девятилетнюю дочь Теону, рожденную во втором браке с Курбаном Омаровым, на съемках фильма «За любовь». 42-летняя телеведущая сняла наследницу вместе с 11-летней Леей, дочерью Джигана и Оксаны Самойловой, в киновагончике во время перерыва.

Звездные дети играют в картине дочерей героев Бородиной и Алексея Чадова. Во время обеда девочки обсуждали английский язык. Они вспоминали, как правильно звучат слова «макароны» и «котлеты».

Бородина призналась, что Теона и Лея, когда соглашались на съемки, не думали, что работать в кино так трудно.

Ксения Бородина показала дочь на съемках, фото: соцсети
Ксения Бородина показала дочь на съемках, фото: соцсети

«Главное, что им весело вместе. Конечно, они не знали, на что подписываются, когда обе согласились сниматься в фильме. Думали, что будет легко, но это совсем не так. Смены по 6 часов у них», — отметила телезвезда.

Бородина впервые сыграет главную роль в кино. Она призналась, что очень волновалась перед началом съемок. Известно, что они будут длиться два месяца.

Ксения Бородина показала дочь на съемках, фото: соцсети
Ксения Бородина показала дочь на съемках, фото: соцсети

Напомним, у Ксении Бородиной две дочери — 16-летняя Мария и девятилетняя Теона. Девочки родились в разных браках телезвезды. В начале июня 2025 года Бородина в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал блогер Николай Сердюков.

Ранее Ксения Бородина прокомментировала свою первую главную роль в фильме. 