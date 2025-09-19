Ксения Бородина показала свою девятилетнюю дочь Теону, рожденную во втором браке с Курбаном Омаровым, на съемках фильма «За любовь». 42-летняя телеведущая сняла наследницу вместе с 11-летней Леей, дочерью Джигана и Оксаны Самойловой, в киновагончике во время перерыва.
Звездные дети играют в картине дочерей героев Бородиной и Алексея Чадова. Во время обеда девочки обсуждали английский язык. Они вспоминали, как правильно звучат слова «макароны» и «котлеты».
Бородина призналась, что Теона и Лея, когда соглашались на съемки, не думали, что работать в кино так трудно.
«Главное, что им весело вместе. Конечно, они не знали, на что подписываются, когда обе согласились сниматься в фильме. Думали, что будет легко, но это совсем не так. Смены по 6 часов у них», — отметила телезвезда.
Бородина впервые сыграет главную роль в кино. Она призналась, что очень волновалась перед началом съемок. Известно, что они будут длиться два месяца.
Напомним, у Ксении Бородиной две дочери — 16-летняя Мария и девятилетняя Теона. Девочки родились в разных браках телезвезды. В начале июня 2025 года Бородина в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал блогер Николай Сердюков.
Ранее Ксения Бородина прокомментировала свою первую главную роль в фильме.