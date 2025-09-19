Ричмонд
Мать Беллы Хадид показала фото с дочерью из больницы: «Мучается в тишине»

Мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице
Белла Хадид с матерью, фото: соцсети
Белла Хадид с матерью, фото: соцсети

Мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице. Снимками она поделилась в соцсети.

Иоланда Хадид показала дочь в больнице, которая борется с осложнениями болезни Лайма.

«Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую бездну отчаяния внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоей храбростью и силой воли продолжать бороться, несмотря на все испытания», — написала Хадид.