Мать Беллы Хадид показала фото с дочерью из больницы: «Мучается в тишине»

«Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую бездну отчаяния внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоей храбростью и силой воли продолжать бороться, несмотря на все испытания», — написала Хадид.