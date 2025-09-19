В новом воплощении Сюэнин становится мудрее и добрее, стараясь построить жизнь иначе и держаться подальше от придворной жизни. Судьба всё же не даёт ей пойти на кардинальные перемены, и она снова попадает во дворец. Однако в этот раз она по-другому оценивает своих некогда соратников и врагов, а также находит любовь с тем, кто в предыдущей жизни её погубил. «История дворца Куньнин» демонстрирует, как второй шанс даёт героине возможность внутренней трансформации.