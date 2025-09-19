Ричмонд
Когда судьба на твоей стороне: 5 дорам, в которых героям дается второй шанс на жизнь

В жизни каждого человека бывают моменты, когда кажется, что всё потеряно. Но иногда судьба дарит второй шанс, позволяя исправить ошибки прошлого и изменить будущее
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из дорамы Хватай Сон-джэ и беги
Кадр из дорамы «Хватай Сон-джэ и беги»

Тема второго шанса стала популярной в азиатских дорамах последних лет. Герои оказываются перед возможностью исправить ошибки, изменить судьбу близких или реализовать свои мечты, которые в прошлой жизни казались недостижимыми. Эти истории сочетают фэнтези и мелодраму, заставляя зрителей сопереживать каждому шагу персонажей. Рассказываем о пяти ярких дорамах, где шанс на новую жизнь становится ключевым мотивом сюжета.

«Хватай Сон-джэ и беги»

Кадр из дорамы Хватай Сон-джэ и беги
Кадр из дорамы «Хватай Сон-джэ и беги»

Сериал 2024 года рассказывает о девушке по имени Соль, которая после аварии стала инвалидом и утратила радость жизни. Судьба меняется, когда она случайно встречается с любимым певцом — Сон-джэ. Общение с ним возвращает ей веру в лучшее, но трагическая гибель артиста изменяет всё. Однако у героини появляются часы, способные переносить её в прошлое.

Попав в школьные годы, Соль получает шанс спасти Сон-джэ и саму себя, переживая события заново. Пен У-сок и Ким Хе-юн в главных ролях передают эмоциональную глубину героев, а сочетание фэнтези и мелодрамы делает сериал ярким примером историй о втором шансе. «Хватай Сон-джэ и беги» так понравился зрителям, что моментально стал хитом в Южной Корее и собрал ряд престижных наград.

«История дворца Куньнин»

Кадр из дорамы История дворца Куньнин
Кадр из дорамы «История дворца Куньнин»

Императрица Цзян Сюэнин известна своей жаждой власти и готовностью предавать близких ради собственных амбиций. Но после государственного переворота она остаётся наедине с последствиями своих опрометчивых действий. Казалось бы, всё кончено, но героиня возвращается в прошлое — во времена, когда она ещё не оказалась в императорском дворце.

В новом воплощении Сюэнин становится мудрее и добрее, стараясь построить жизнь иначе и держаться подальше от придворной жизни. Судьба всё же не даёт ей пойти на кардинальные перемены, и она снова попадает во дворец. Однако в этот раз она по-другому оценивает своих некогда соратников и врагов, а также находит любовь с тем, кто в предыдущей жизни её погубил. «История дворца Куньнин» демонстрирует, как второй шанс даёт героине возможность внутренней трансформации.

«Выходи замуж за моего супруга!»

Кадр из дорамы Выходи замуж за моего супруга!
Кадр из дорамы «Выходи замуж за моего супруга!»

Кан Чжи-вон — женщина, чья жизнь проходит под давлением обязанностей и инфантильного мужа. Смертельный диагноз раскрывает её глаза на то, какой на самом деле была жизнь: лучшая подруга крутила роман с её мужем, а тот, в свою очередь, планировал убийство жены ради страховых выплат. Ситуация безвыходная, но героиня переносится на 10 лет в прошлое.

Чжи-вон планирует изменить отношения с супругом и подругой, чтобы избежать трагедии. Но просто избавиться от них не получится — кто-то должен забрать себе её судьбу. Южнокорейская дорама «Выходи замуж за моего супруга!» с Пак Мин Ен и На Ин-у показывает, как новый шанс позволяет исправить ошибки, переосмыслить ценности и обрести счастье, которое ранее казалось недостижимым.

«Младший сын семьи чеболя»

Кадр из дорамы Младший сын семьи чеболя
Кадр из дорамы «Младший сын семьи чеболя»

Юн Хен-у много лет посвятил работе в крупной корпорации, но его несправедливо обвиняют в мошенничестве и убивают. После смерти герой переносится в прошлое в тело младшего наследника компании. Используя знания о будущем и внутренние механизмы бизнеса, он начинает хитрую игру, чтобы отомстить и восстановить справедливость.

Дорама «Младший сын семьи чеболя» 2022 года сочетает элементы фэнтези и корпоративной драмы. Режиссёр Чон Дэ-юн и главный актёр Сон Джун-ги мастерски показывают, как второй шанс становится инструментом стратегического планирования и личностного роста, делая историю захватывающей и динамичной.

«Мисс бабуля»

Кадр из дорамы Мисс Бабуля
Кадр из дорамы «Мисс Бабуля»

Маль-Сун прожила долгую, но непростую жизнь, полностью посвятив себя семье и работе. По её мнению, смерть близко, и она решает сделать фотопортрет для своих похорон. Однако внезапно возвращается к молодости. Не понимая, как это произошло, героиня получает шанс реализовать свои мечты и построить жизнь, которой она всегда хотела.

Дорама «Мисс бабуля» с Ким Хэ сук и Чон Джи-Со показывает, как второй шанс может изменить не только личную жизнь, но и профессиональные амбиции.