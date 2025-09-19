Ричмонд
Звезда «Слова пацана» хочет построить музыкальную карьеру

Леон Кемстач признался, что в будущем хочет выступать в больших концертных залах
Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Актер Леон Кемстач, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что хочет построить также музыкальную карьеру. Его слова приводит портал «Страсти».

Артист признался, что успехом для него будет факт, если его будут знать не только благодаря кино, но и музыке.

«Собрать концерт, большой концертный зал — это было бы круто. Если много людей знают твои песни и они подвергнуты огласке, то это очень здорово», — признался Леон.

Портал напомнил, что в прошлом году у Кемстача вышел дебютный музыкальный альбом «Дневник любви», а в этом году он выпустил клип на песню «Как звучит любовь», записанный с рэпером Konfuz.

Ранее Кемстач рассказал, что в будущем хочет открыть строительную компанию. Актер ответил на вопрос, есть ли у него реальный план по открытию бизнеса или это скорее юношеская мечта.

«Это вполне реальная цель. Когда я окончательно сформируюсь как личность, хочу вложиться в создание своей “империи”. Эта тема мне действительно интересна», — сообщил артист.