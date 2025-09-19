Ричмонд
Звезда «Кухни» рассказала, что дети на улицах узнают в ней Чебурашку

В интервью Кино Mail Ольга Кузьмина рассказала о том, как юные зрители реагируют на нее при встрече
Ольга Кузьмина на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Ольга Кузьмина представила на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» свою новую работу — ромком-сериал «Интересное положение», где она сыграла беременную двойней героиню, которой предстоит разобраться, кто отец ее детей.

В беседе с Кино Mail актриса, озвучившая Чебурашку в новой серии фильмов, рассказала, что ее иногда просят поговорить голосом лопоухого любителя апельсинов.

«В жизни я так не разговариваю, и часто зрители, особенно дети, с небольшим подозрением на меня смотрят: а я ли это? И когда я вдруг начинаю разговаривать как Чебурашка, они просто визжат от радости», — поделилась Кузьмина.

Ольга Кузьмина
По словам актрисы, после выхода фильма юные зрители стали особенно тепло к ней относиться и узнают на улице: «Мне до сих пор иногда чудно, когда, проходя мимо, мне говорят: “Ой, Чебурашка!”. Ну да, это я», — смеется звезда.

Ольга Кузьмина впервые озвучила мохнатого персонажа в 2023 году в семейной комедии «Чебурашка», ставшей самым кассовым российским фильмом в истории.

Также актриса принимала участие в короткометражке «Чебурашка. Выходной», а позже вернулась к своей роли в ленте «Чебурашка 2», которая выйдет на экраны 1 января 2026 года.