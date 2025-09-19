Ричмонд
Боярская в укороченном жакете с перьями посетила сразу две премьеры в Сочи

На фестивале «Новый сезон» Елизавета Боярская побывала на премьерах двух сериалов со своим участием
Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи Елизавета Боярская представила сразу два сериала, где играет главные роли: «Царь ночи» и «Тоннель». Для выхода в свет актриса выбрала необычный наряд.

39-летняя Боярская вышла на публику в черном укороченном жакете с аппликацией в виде перьев и в черных брюках со вставками. Свой образ исполнительница дополнила сияющим клатчем в тон наряду и серьгами-звездочками. Артистка предпочла легкий макияж и собрала волосы, оставив несколько прядей у лица.

Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

В исторической драме «Царь ночи» Боярская играет умную мошенницу Адель. События сериала разворачиваются в неспокойное для России время — в начале ХХ века. Человек, задумавший страшный заговор против страны, использует Адель в своих целях. Попавшая в ловушку женщина должна обаять высокопоставленного чиновника Еремеева, которого играет Владимир Вдовиченков.

Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

В криминальном триллере «Тоннель» Елизавета Боярская перевоплощается в неподкупную таможенницу Светлану, у которой похитили мужа. Чтобы вернуть его живым и здоровым, Светлане придется отказаться от своих принципов.

Сергей Гилев, Елизавета Боярская и Даниил Страхов на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Сергей Гилев, Елизавета Боярская и Даниил Страхов на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

Боярская описывает свою героиню в «Тоннеле» как гоголевского «маленького человека» и «серую мышь». Но со временем в ней просыпается сила, и она дает отпор обстоятельствам.

Вместе с Елизаветой в сериале снимались Сергей Гилев и Даниил Страхов, которые составили ей компанию на премьере.