На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи Елизавета Боярская представила сразу два сериала, где играет главные роли: «Царь ночи» и «Тоннель». Для выхода в свет актриса выбрала необычный наряд.
39-летняя Боярская вышла на публику в черном укороченном жакете с аппликацией в виде перьев и в черных брюках со вставками. Свой образ исполнительница дополнила сияющим клатчем в тон наряду и серьгами-звездочками. Артистка предпочла легкий макияж и собрала волосы, оставив несколько прядей у лица.
В исторической драме «Царь ночи» Боярская играет умную мошенницу Адель. События сериала разворачиваются в неспокойное для России время — в начале ХХ века. Человек, задумавший страшный заговор против страны, использует Адель в своих целях. Попавшая в ловушку женщина должна обаять высокопоставленного чиновника Еремеева, которого играет Владимир Вдовиченков.
В криминальном триллере «Тоннель» Елизавета Боярская перевоплощается в неподкупную таможенницу Светлану, у которой похитили мужа. Чтобы вернуть его живым и здоровым, Светлане придется отказаться от своих принципов.
Боярская описывает свою героиню в «Тоннеле» как гоголевского «маленького человека» и «серую мышь». Но со временем в ней просыпается сила, и она дает отпор обстоятельствам.
Вместе с Елизаветой в сериале снимались Сергей Гилев и Даниил Страхов, которые составили ей компанию на премьере.