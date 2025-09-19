Анджелину Джоли все еще преследует страх онкологического заболевания

Анджелина Джоли до сих пор боится рака, спустя годы после того, как ее мать умерла от этой болезни, а сама она перенесла серьезную профилактическую операцию.
50-летняя актриса, выступая на Международном кинофестивале в Торонто во время сессии вопросов и ответов о своем новом фильме «Кутюр», не смогла сдержать эмоций, рассказывая о своей покойной матери, Маршелин Бертран, которая ушла из жизни в 2007 году в возрасте 56 лет после борьбы с раком яичников и молочной железы.
Сама знаменитость в 2010 году перенесла гистерэктомию, а в 2013-м — двойную мастэктомию, чтобы снизить собственные риски. Эти процедуры привлекли внимание мировой общественности к проблеме профилактики наследственного рака.
В новом фильме Анджелина играет Максин Уокер — американского режиссера, женщину в возрасте около сорока лет, которая узнает, что у нее агрессивная форма рака молочной железы. Она разрывается между работой, материнством и бракоразводным процессом.
Актриса заявила: «В картинах о раке часто рассказывается только о раке, а жизнь определяется болезнью, а не тем, что такое эта жизнь. Кто такая моя Максин? Максин — это не только болезнь. Она мать, она художница, она сексуальна — я считаю, что все это очень важно показать и продолжать жить, пока мы здесь. Постарайтесь прожить столько, сколько сможете».
Инсайдер отметил: «Анджелину все еще преследует то, что случилось с ее мамой, и она носит эти страхи с собой каждый день. Несмотря на то, что операция спасла ей жизнь, травма, полученная во время смерти Маршелин в юном возрасте, так и не прошла. Это было заметно по тому, как она сломалась в Торонто».