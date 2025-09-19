Анджелину Джоли все еще преследует страх онкологического заболевания

Актриса заявила: «В картинах о раке часто рассказывается только о раке, а жизнь определяется болезнью, а не тем, что такое эта жизнь. Кто такая моя Максин? Максин — это не только болезнь. Она мать, она художница, она сексуальна — я считаю, что все это очень важно показать и продолжать жить, пока мы здесь. Постарайтесь прожить столько, сколько сможете».