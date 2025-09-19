Ричмонд
«Спасут мир»: Никита Панфилов объяснил популярность лысых актеров

В интервью Кино Mail звезда «Лихача» рассказал, какой актер ввел моду на лысых мужчин
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Никита Панфилов
Никита Панфилов

Никита Панфилов представил на фестивале «Новый сезон» свою новую работу — семейную комедию «Лысый нянь», где он сыграл специального агента, «внедрившегося» няней в семью с тремя детьми ради выполнения ответственного задания.

В беседе с Кино Mail звезда «Пса» и «Лихача» поделился мнением, почему лысые актеры сейчас в тренде: «Потому что это красиво», — сказал Панфилов и рассмеялся.

На вопрос, почему спасение мира также зачастую достается лысым персонажам, актер предположил, что во всем виноват Брюс Уиллис: «Он задал тренд, а потом Дуэйн “Скала”, ну и понеслось. Лысые актеры спасут мир».

Ранее Никита Панфилов рассказал, как чувствует себя в статусе многодетного отца и готов ли к рождению еще одного ребенка.

Семейная комедия «Лысый нянь», где Никита Панфилов исполнил главную роль, выйдет в прокат 13 ноября.