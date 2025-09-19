Никита Панфилов представил на фестивале «Новый сезон» свою новую работу — семейную комедию «Лысый нянь», где он сыграл специального агента, «внедрившегося» няней в семью с тремя детьми ради выполнения ответственного задания.
На вопрос, почему спасение мира также зачастую достается лысым персонажам, актер предположил, что во всем виноват Брюс Уиллис: «Он задал тренд, а потом Дуэйн “Скала”, ну и понеслось. Лысые актеры спасут мир».
Ранее Никита Панфилов рассказал, как чувствует себя в статусе многодетного отца и готов ли к рождению еще одного ребенка.
Семейная комедия «Лысый нянь», где Никита Панфилов исполнил главную роль, выйдет в прокат 13 ноября.