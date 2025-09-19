Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Моника Беллуччи рассталась с Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон прекратили отношения
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Моника Беллуччи рассталась с режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщило итальянское издание ANSA. Звезды сообщили о своем решении публично, отправив заявление в информационное агентство AFP.

«Мы решили расстаться с огромным уважением и взаимной симпатией», — процитировали бывшую пару журналисты.

Звезды встречались два года. Впервые об их романе заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка публично призналась ему в любви.

До романа с Бертоном знаменитость дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. А режиссер 13 лет состоял в отношениях с танцовщицей и моделью Лизой Мэри и после столько же прожил вместе с артисткой Хеленой Бонем Картер.

У актрисы двое детей от Касселя: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.

Ранее 60-летняя Моника Беллуччи снялась в купальнике для обложки журнала.