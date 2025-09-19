Звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике после похудения

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике после похудения. Актриса позировала в монокини с леопардовым принтом за штурвалом катера и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость рассказала, что отдыхает с одноклассниками в Абхазии.
«Наконец-то выбрались за много лет вместе на отдых. Пермь в полном сборе в Абхазии. Рассветы, закаты, море, прогулки...чувствую легкость, уверенность, хочется прыгать, бегать, купаться, загорать и просто летать», — призналась артистка.
Актриса похудела больше чем на 20 килограммов. Она рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн.
При росте 164 сантиметра знаменитость сейчас весит 78 килограммов. По признанию Пермяковой, она планирует еще похудеть на пять килограммов.
Пермякова растит 13-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты.
Ранее Светлана Пермякова снялась с дочерью-восьмиклассницей перед школьной линейкой.