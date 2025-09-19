Ричмонд
Юлия Пересильд поблагодарила учителей за знания, которые пригодились ей на МКС

Актриса Пересильд призналась, что ей пригодились знания физики и химии на МКС
Кадр из фильма «Вызов»
Кадр из фильма «Вызов»

Популярная российская актриса Юлия Пересильд, совершившая полет на МКС для съемок фильма «Вызов», раскрыла детали своего пребывания в космосе, сообщает Life.ru. В рамках интервью для подкаста «История науки», которое провел учитель Дмитрий Лутовинов, звезда рассказала о красоте Земли в иллюминаторе и невероятном ощущении невесомости.

«По словам Юлии, в тот момент вся жизнь промелькнула у нее перед глазами. Актриса считает, что критические обстоятельства дают осознать, как быстротечна человеческая жизнь и как незначителен человек в масштабах вселенной», — рассказал интернет-изданию Regions.ru ведший подкаста.

Кроме того, артистка выразила глубокое уважение к своим учителям и отметила, что сохраняет с ними контакт. Звезда подчеркнула, что вклад педагогов в ее дальнейшую судьбу был очень важным.

Пересильд призналась, что, работая в театре и кино, никогда не задумывалась о необходимости знания физики и химии, но во время подготовки к космическим проектам эти знания оказались очень полезными.

Напомним, ранее Юлия Пересильд показала, как выживала в суровых условиях МКС и скольких усилий стоило ей оставаться красивой в невесомости. В частности, она решила приоткрыть завесу тайны над тем, как космонавты моют голову в условиях невесомости.