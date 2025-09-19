Ольга Зуева в личном блоге показала новые фото пятилетней дочери Оды-Валентины. Кадры были сделаны в Нью-Йорке, где актриса с дочерью живет последние годы.
«Самый прекрасный город из всех», — подписала снимки Зуева.
В конце августа 2025 года актриса вместе с Одой-Валентиной приехала в Россию. Они отправились отдыхать на Алтай, где разместились в глэмпинге с видом на лес. Зуева и ее дочь гуляли по живописным местам, собирали грибы и посещали ферму с животными.
Напомним, Ольга Зуева родила дочь в 2020 году от Данилы Козловского. Они были в отношениях около пяти лет. Вскоре после появления ребенка звезды расстались.
Зуева сейчас живет с наследницей в Америке. Козловский приезжает их навещать. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Козловский переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.
Актер опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. В начале 2025 года артист объявил о завершении судебного спора с Бородиным. Суд встал на сторону актера.
Сейчас Козловский возвращается к работе в России после отмены. Он уже презентовал свою постановку Frank, а также приступил к съемкам в кино.
Актер сейчас состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Недавно она впервые показала совместное фото с возлюбленным в своем блоге.