Дочь Данилы Козловского вернулась в Америку после каникул в России

Пятилетняя Ода-Валентина вернулась в Нью-Йорк, где проживает вместе с матерью

Ольга Зуева в личном блоге показала новые фото пятилетней дочери Оды-Валентины. Кадры были сделаны в Нью-Йорке, где актриса с дочерью живет последние годы.

Дочь Ольги Зуевой и Данилы Козловского, фото: соцсети
«Самый прекрасный город из всех», — подписала снимки Зуева.

В конце августа 2025 года актриса вместе с Одой-Валентиной приехала в Россию. Они отправились отдыхать на Алтай, где разместились в глэмпинге с видом на лес. Зуева и ее дочь гуляли по живописным местам, собирали грибы и посещали ферму с животными.

Напомним, Ольга Зуева родила дочь в 2020 году от Данилы Козловского. Они были в отношениях около пяти лет. Вскоре после появления ребенка звезды расстались.

Дочь Ольги Зуевой и Данилы Козловского, фото: соцсети
Зуева сейчас живет с наследницей в Америке. Козловский приезжает их навещать. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Козловский переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.

Актер опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. В начале 2025 года артист объявил о завершении судебного спора с Бородиным. Суд встал на сторону актера.

Данила Козловский с дочерью
Сейчас Козловский возвращается к работе в России после отмены. Он уже презентовал свою постановку Frank, а также приступил к съемкам в кино.

Актер сейчас состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Недавно она впервые показала совместное фото с возлюбленным в своем блоге.