Голливуд давно превратил русских персонажей в особый архетип, где переплетаются сила, загадочность и драматизм. Некоторые актеры настолько органично вписались в эти образы, что зрители до сих пор вспоминают их «русские» роли как лучшие в карьере. Киноиндустрия часто обращалась к теме «русского характера», особенно в эпоху холодной войны, когда Голливуду нужны были харизматичные и опасные антагонисты. Позже, с ростом интереса к России и ее культуре, образы стали сложнее и многограннее. Вспоминаем, какие западные актеры примерили на себя роли русских.