Уехавшая в Израиль актриса Цветаева показала взрослого сына

Актриса Анастасия Цветаева снялась с 19-летним сыном
Актриса, дизайнер украшений Анастасия Цветаева показала своего взрослого первенца. Звезда снялась с 19-летним Кузьмой в ресторане на набережной Хайфы во время семейного праздника и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Фото с сыночкой-корзиночкой перепало. Почему такой красивый?» — написала артистка.

Первенец знаменитости с детства увлечен баскетболом и мечтает стать звездой NBA. Актриса периодически делится успехами Кузьмы в этом виде спорта, отмечая, что верит в него.

Цветаева родила сына от режиссера Олега Гончарова, а через несколько лет после этого события рассталась с отцом ребенка. В 2010 году актриса вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана, с которым познакомилась на отдыхе в Турции.

По словам дизайнера, она долго не раздумывала и переехала с Кузьмой на родину возлюбленного. Супруг звезды принял первенца артистки и стал для него другом. По словам знаменитости, муж никогда не старался заменить мальчику отца и не вмешивался в ее методы воспитания. У супругов также есть двое общих детей: 13-летняя дочь Эстер и 6-летний сын Акива.

Старший сын звезды уже отслужил в армии Израиля. Актриса отмечала, что они с мужем гордились решением Кузьмы и поддерживали его.

Ранее Анастасия Цветаева показала фигуру в кружевном белье.