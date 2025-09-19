Уехавшая в Израиль актриса Цветаева показала взрослого сына

По словам дизайнера, она долго не раздумывала и переехала с Кузьмой на родину возлюбленного. Супруг звезды принял первенца артистки и стал для него другом. По словам знаменитости, муж никогда не старался заменить мальчику отца и не вмешивался в ее методы воспитания. У супругов также есть двое общих детей: 13-летняя дочь Эстер и 6-летний сын Акива.