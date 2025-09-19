Сергей Безруков в личном блоге опубликовал совместное фото с Фархадом Махмудовым. 51-летний актер сообщил, что вновь снимается с коллегой по сериалу «Бригада» в одном проекте.
Это будет их первая совместная работа за 23 года, после съемок в культовом сериале.
«На съемочной площадке встретился с Фархадом Махмудовым. 23 года мы не снимались вместе, хотя пересекались во ВГИКе. Уже много лет он мастер курса актерского факультета. Выпустил узбекский курс, а сейчас ведет таджикский», — сообщил Безруков.
Артисты снялись в картине «Не по-детски», режиссером которой стала Анна Матисон, супруга Безрукова.
Поклонники признались, что будут рады видеть актеров в одном проекте. Они также поблагодарили их за сериал «Бригада».
«Прекрасные любимые актеры вместе! Удачи и творческих успехов вам», «Проходят годы, но мы все еще смотрим “Бригаду”. Спасибо за очень хороший и мужественный фильм», «Сразу захотелось “Бригаду” пересмотреть», «Легенды».
Напомним, сериал «Бригада» вышел в 2002 году. Действия происходят с 1989 по 2000 годы. В центре сюжета — четыре друга детства: Саша Белый (Сергей Безруков), Космос (Дмитрий Дюжев), Пчела (Павел Майков) и Фил (Владимир Вдовиченков). Они превращаются в одну из самых влиятельных криминальных группировок в Москве.