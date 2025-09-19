«На съемочной площадке встретился с Фархадом Махмудовым. 23 года мы не снимались вместе, хотя пересекались во ВГИКе. Уже много лет он мастер курса актерского факультета. Выпустил узбекский курс, а сейчас ведет таджикский», — сообщил Безруков.