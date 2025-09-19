Ричмонд
86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как готовится к смерти

Актриса Федосеева-Шукшина скопила 900 тысяч рублей на прощание с собой
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в одном из новых интервью рассказала, как готовится к собственной смерти. Видео с артисткой, показанное на Первом канале, цитирует «Пятый канал».

86-летняя знаменитость рассказывает, что уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

Если на день, когда актрисы не станет, на ее счетах останется в совокупности миллион рублей, она решила завещать его дочери Ольге.

«Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, слава богу, но тогда я знаю точно, что говорить», — объяснила артистка.

После смерти Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила его вдова Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о детстве во время блокады Ленинграда.