86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как готовится к смерти

После смерти Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила его вдова Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».