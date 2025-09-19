Дочь Брюса Уиллиса приехала в гости к матери актера накануне ее 90-летия

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода. Обе женщины были этим потрясены.