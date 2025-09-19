Дочь Брюса Уиллиса приехала в гости к матери актера накануне ее 90-летия

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса приехала в гости к своей бабушке. Певица Скаут Уиллис поделилась семейными кадрами с родственницей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Моя королева. 12 дней до 90-летия», — отметила исполнительница.
Марлен Уиллис отпразднует юбилей без сына. Артист перестал говорить на фоне прогрессирующей деменции, и семья разместила его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой. По признанию жены артиста Эммы Хеминг-Уиллис, после продолжительной борьбы с болезнью мозг ее супруга ослаб.
В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода. Обе женщины были этим потрясены.
Хеминг рассказывала, что сейчас вся семья окружила Брюса заботой и любовью. Близкие Уиллиса не упускают возможности провести время с ним.
Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса разработала новый способ общения с ним.