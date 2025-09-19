Премию Российского еврейского конгресса получили Райкин, Норштейн и Перельман

«В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса. Приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны. Это Константин Райкин, наш великий мультипликатор Юрий Норштейн со своей супругой, и это выдающийся математик Григорий Перельман. И мы уверены, что упоминание и чествование этих людей еще раз напомнит о роли, которую выходцы еврейского народа вносят в нашу жизнь, чтобы гармонизировать отношения между нациями», — сообщил журналистам в начале приема президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.