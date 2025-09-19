Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети восхитились новой внешностью актрисы Ирины Горбачевой

Актриса надела длинный парик с рыжими локонами
Ирина Горбачева / фото: соцсети
Ирина Горбачева / фото: соцсети

В сети восхитились новой внешностью российской актрисы Ирины Горбачевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

На размещенных кадрах звезда сериала «Чики» и фильма «Аритмия» предстала, качаясь на цепях. Она позировала в облегающем комбинезоне без рукавов цвета слоновой кости и красных сапогах. Также артистка надела длинный парик с рыжими локонами и подчеркнула глаза черными стрелками.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Вау, какая красивая!», «Просто кипяток!», «Шикарная русалка», «Невероятная», — заявили юзеры.

Ранее стало известно, что Ирина Горбачева ищет партнера в приложениях для знакомств.