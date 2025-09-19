42-летняя звезда «Универа» в мини-платье снялась в лаковых ботфортах

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье и ботфортах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость позировала в черном мини-платье и лаковых ботфортах с узким мысом и на шпильке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы актриса выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.
В июле звезда выложила в личный блог фото, где была запечатлена в черном кружевном прозрачном мини-платье с открытой спиной. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.
До этого актриса рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
