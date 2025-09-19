Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марго Робби рассказала о влюбленности в Роберта Паттинсона: «Была одержима»

Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в Роберта Паттинсона
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в актера Роберта Паттинсона. Об этом сообщает Game Reactor.

До 16 лет знаменитость делила комнату с братом, но несмотря на это, ей удалось развесить вырезки из журналов с Робертом Паттинсоном, Крисом Хемсвортом и Колином Фарреллом на полстены. Актриса была влюблена в главного героя фильмов «Сумерки».

«Была одержима», — высказалась Робби.

В конце марта звезду заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.

Ранее фанаты Марго Робби обратились к актрисе с необычной просьбой.