Марго Робби рассказала о влюбленности в Роберта Паттинсона: «Была одержима»

Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в актера Роберта Паттинсона. Об этом сообщает Game Reactor.
До 16 лет знаменитость делила комнату с братом, но несмотря на это, ей удалось развесить вырезки из журналов с Робертом Паттинсоном, Крисом Хемсвортом и Колином Фарреллом на полстены. Актриса была влюблена в главного героя фильмов «Сумерки».
«Была одержима», — высказалась Робби.
В конце марта звезду заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.
